Arnavutköy Belediyesi'nin Hatay'da kurduğu 'Kardeşlik Mahallesi'nde' ilk sahur ve iftar yapıldı

Depremzede vatandaşlar, Arnavutköy Belediyesi'nin Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde kurduğu 'Kardeşlik Mahallesi'nde' ilk sahur ve iftarını yaptı. İlk iftarını depremzedeler ile açan Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı Kardeşlik Mahallesi ile ilgili “Buradaki vatandaşlarımızın dini vecibelerini yerine getirmelerine ve günlük yaşantılarını sürdürmelerine katkı sağlamak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Arnavutköy Belediyesi, 11 ayın sultanı Ramazan ayının gelmesiyle deprem bölgesindeki vatandaşların ibadetlerini en güzel ve sağlıklı şekilde yerine getirmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kurulan 'Kardeşlik Mahallesi' içerisinde Ramazan ayı boyunca hem çocuklara hem de yetişkinlere yönelik birçok etkinliğin yanı sıra her gün yaklaşık bin kişiye iftar ve sahur yemeği verilecek. Bunun yanında belirli merkezlerde yer alan aşevleri ile de vatandaşlara iftar ve sahur hizmeti sağlanacak.

Kardeşlik Mahallesi'nde depremden en çok etkilenen taraf olan çocuklar için belirli günlerde tekne orucu etkinliği yapılacak. Bunun yanında maskot, sinema gösterisi ve Hacivat Karagöz oyunu gibi etkinliklerle çocukların yüzü gülecek. Yetişkinler için ise dini sohbetler ve mukabele programı organize edilecek.

Kardeşlik Mahallesi'ni ziyaret eden Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı da Ramazanın ilk gününü depremzede vatandaşlarla geçirdi. Tüm gün vatandaşlarla sohbet eden Haşim Baltacı, çocuklarla da yakında ilgilenerek çeşitli hediyeler dağıttı.

“Buradaki vatandaşlarımız için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz”

İlk iftarını depremzedeler ile açan Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı “Kardeşlik Mahallemizde düzenimizi kurduk. İlk sahur ve ilk iftarımızı burada yaşamış olduk. Buradaki vatandaşlarımızın dini vecibelerini yerine getirmelerine ve günlük yaşantılarını sürdürmelerine katkı sağlamak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Burada çocuklarımıza yönelik etkinlikler düzenleyeceğiz. Özellikle Hacivat Karagöz programları, akşamüstü yetişkinlere yönelik söyleşiler olacak. Yine Ramazan boyunca mukabelelerimiz hanımefendilere icra edilmeye devam edilecek. Ev sıcaklığını ve aile ortamını onlara tekrar hissettirmek için elimizden geleni yapacağız” şeklinde konuştu.