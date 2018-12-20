Arsuz Karaağaç Spor'a destek gecesi

Grubu'nda mücadele eden Arsuz Karaağaç Spor'un kulüp yönetimi tarafından dayanışma gecesi düzenlendi.

Arsuz Kaymakamı Musa Sarı, Arsuz İlçe Emniyet Müdürü Halil Karabacak, siyasi parti temsilcileri, iş ve spor adamlarının da katıldığı Karaağaç Spor'un dayanışma gecesinde davetliler, ellerindeki Türk bayrakları eşliğinde İzmir Marşı'nı ayakta söylediler.

Arsuz Karaağaç Spor Kulüp Başkanı Nevzat İnan ve yönetim kurulu üyeleri, dayanışma gecesine katılan davetlilerle tek tek ilgilendiler.

Arsuz Kaymakamı Musa Sarı, gecede yaptığı konuşmada, "Geçmiş yıllardan beri Türk futboluna ve Milli takımımıza başarılı futbolcular yetiştiren kulübümüz Arsuz Karaağaç Spor ilçemizin tanıtımına büyük katkı sağlamaktadır. Arsuz Karaağaç Spor'un sayesinde centilmenlik içerisinde karşılaşmalar izlemekteyiz. Bölgemiz gençlerini bünyesinde barındıran Arsuz Karaağaç Spor'a destek olmak hepimizin görevidir" dedi.