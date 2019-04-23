Arsuz'da ÇED toplantısı iptal edildi

Hatay'ın Arsuz ilçesine bağlı Kale Mahallesi'nde yapılmak istenen “Krom Ocağı ve Zenginleştirme Tesisi Kapasite Artışı Halkın Katılım Toplantısı”, halkın bu konu hakkında bilgilenmek istememesi üzerine Oturum Başkanı Hatay Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı Kadir Özer tarafından sona erdirildi.

Mahalleliye destek veren Arsuz Belediye Başkanı Dr. Asaf Güven, Kale Mahallesi İlkokulu'nda gerçekleştirilmek istenen toplantıya katılarak halkın yanında yer aldı ve bu toplantının yapılmaması yönünde beyanda bulundu. Mevcutta bir tesisin zaten var olduğunu söyleyen Güven, bu tesisin genişletilmesi durumunda doğaya ve en çokta Kale Mahallesinde yaşayan halk başta olmak üzere tüm ilçe halkına zarar vereceğini belirtti.

Arsuz'un bir turizm ve tarım ilçesi olduğunu söyleyen Dr. Asaf Güven, “Turizm ve tarıma zarar verecek her türlü girişime karşı olduğumuzu burada bir kez daha gösterdik. Özellikle duyarlı halkımızla birlikte bu işi gerçekleştirdik. İlçemiz inşallah önemli turizm merkezlerinden birisi olacak. Ve özellikle de Kale halkına duyarlı oldukları için teşekkür ediyorum. Onlar daha sonra ne kadar büyük bir iş başardıklarının farkına varacaklardır. Bunun hem turizm hem de tarım olarak karşılığını alacaklardır. Burada bulunan tüm sivil toplum kuruluşu temsilcilerine ve katılım gösteren herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.