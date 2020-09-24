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Arsuz'da orman yangını

Hatay’ın Arsuz ilçesinde ormanlık alanda çıkan orman yangını havadan ve karadan yapılan müdahale sonucu kısa sürede kontrol altına alındı.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde ormanlık alanda çıkan orman yangını havadan ve karadan yapılan müdahale sonucu kısa sürede kontrol altına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Arsuz ilçesi kırsalı Hacıahmetli yakınlarında ormanlık alanda öğle saatlerinde yangın çıktı. Birden fazla ayrı noktadan alınan İhbar üzerine bölgeye 3 yangın söndürme helikopteri, 15 arazöz ve çok sayıda yangın söndürme işçisi sevk edildi.


Hızlı müdahale ile ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.


Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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