Artan çiçek satışları Hatay'da bu sefer yüz güldürmedi

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Hatay'da hayatını kaybedenlerin yakınları tarafından mezarları için alınan çiçekler, esnafın da yüreklerini yaktı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Hatay'da on binlerce kişi hayatını kaybetti. Cenazelerin toprağa verilmesinin ardından ise yakınları tarafından mezarlara çiçekler alınmaya başlandı. Çiçekçilerin işlerinde artış olsa da vatandaşları için yürekleri sızlıyor. Bir kar gütmeden gelenlere yardımcı olmaya çalışan çiçekçi esnafı 5 ile 50 lira arasında satış yapıyor.

“Zorumuza gitti ama yapacak bir şey yok”

Çiçek satan Turgut Kavuk, yaşanan depremden dolayı üzgün olduklarını ifade ederek, “Deprem oldu. Çok insanımız öldü. Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Mezarlar çoğaldı. Gelip mezarlar için çiçek alıyorlar. Elimizden geldiğince yardımcı oluyoruz. Bu verdiğimiz çiçekler buranın mevsimine uygun kalıcı. Mezar çiçeklerin üretimini biraz daha çoğalttık. 5 liradan 50 liraya kadar çiçek var. Alış fiyatına yakın veriyoruz. Şu zamanda elimizden geldiğince birbirimize destek oluyoruz. İlk günden beri almaya başladılar. Zorumuza gitti ama yapacak bir şey yok.”