Artan hasta sayısı test sonuçlarını geciktiriyor

Mahmut Bayrakçıoğlu, Covid-19 testi sonuçlarının çıkmasındaki olası gecikmelerin hastane kaynaklı değil, hızla artış gösteren hasta sayısının yol açtığı olağan bir durum olduğunu bildirdi.

Başhekim Dr. Bayrakçığoğlu, yaptığı açıklamada, pandemi durumlarının olağanüstü koşullar olduğunu, artan vaka sayısına karşılık sağlık çalışanlarının olağanüstü çabalar harcadığını belirtti. Dr. Bayrakçıoğlu, "Test sonuçlarının çıkmasındaki olası gecikmeler, randevuların ve polikliniklerin seyreltilmesi hastane kaynaklı bir sorundan dolayı değil, hızla artış gösteren hasta sayısının yol açtığı olağan bir durumdur. Testlerimizin daha hızlı şekilde sonuçlanması için gerekli tüm teçhizatları olabildiğince hızla temin eden hastanemiz, tüm kadrosuyla pandemi ile mücadelede Hatay bölgesinin baş aktörü konumundadır. Bu şartlar altında halkımızdan beklentimiz tüm pandemi tedbirlerine eksiksiz uymaları, hastanemize ve sağlık çalışanlarımıza bu süreçte anlayışlarıyla manevi olarak destek olmalarıdır" ifadelerini kullandı.

Bazı basın, yayın ve sosyal medya mecralarında hastanelerini ve çalışanları hedef alan haberlerin gerçekleri yansıtmadığını vurgulayan Dr. Bayrakçıoğlu, şunları kaydetti:

"Bu haberler fedakarca çalışan bizleri fevkalede üzmektedir. Hatay Devlet Hastanesi donanımlı ve tecrübeli kadrosu, geniş teknolojik imkanları ve konforlu hastane ortamıyla halkımızın sağlığı için her zaman olduğu gibi pandemi koşulları altında da özveriyle çalışmaya devam etmektedir. İnsan hayatını odak noktası olarak alan tüm personelleri ile Hatay Devlet Hastanesi şifa ile taburcu ettiği her hastanın mutluluğunu kalbinde hissetmektedir. Covid 19 virüsü ile çetin bir savaş verdiğimiz bu süreçte, halkımızın, hastanemize olan güveni sarsacak hiç bir argümana itibar etmemeleri, basın ve yayın organlarının da sorumlu yayıncılık ilkeleri gereği bu tarz yalan argümanların yayılımına destek olmamaları en büyük temennimizdir. Unutulmamalıdır ki “güven“ yapılan tedavilerin başarısıya ulaşmasında temel unsurdur. Pandemi sürecini en az kayıpla, en kısa sürede atlatmayı ümit ediyoruz"