Asansör boşluğundan inip, enkazdaki genci kurtardılar

Hatay'daki arama kurtarma çalışmalarını sürdüren Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, bir enkazda yaptıkları çalışmada asansör boşluğundan zemine inip, molozların arasında kalan genci depremin 83'üncü saatinde sağ salim kurtardı. Ekipler, aynı enkazdan 2 kişinin ise cansız bedenini çıkardı.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat günü meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremler 10 ilde etkili olurken, birçok bina depremin şiddeti ile yerle bir oldu. Binlerce kişi hayatını kaybederken, bölgede arama kurtarma çalışmaları da aralıksız olarak devam ediyor. Yaşanan depremin ardından arama kurtarma çalışmalarına destek olmak için bölgeye gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve arama kurtarma timleri, Hatay'ın Saraykent Mahallesi'ndeki beş katlı bir apartmanın enkazında çalışma başlattı. Ekipler, bina zemininden açtıkları koridordan asansör boşluğuna ulaştı. Asansör boşluğundan içeriye giren itfaiye ekipleri, enkaz altında bulunan 26 yaşındaki Arif Kuzu'ya ulaşarak sağ salim kurtulmasını sağladı. Depremin 83'üncü saatinde kurtarılan Kuzu, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, aynı enkazdan iki kişinin daha cansız bedenini çıkarırken, bölgede çalışmaların devam ettiği öğrenildi.