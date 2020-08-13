Asayiş uygulamasında 990 paket kaçak sigara ele geçirildi

Hatay'da, asayiş ekipleri tarafından durdurulan bir otomobilde 990 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi'nde rutin yol kontrolü gerçekleştiren Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli bir otomobili durdurdu. Otomobil içerisinde ve bagajında yapılan aramalarda 990 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan otomobilin sürücüsü yabancı uyruklu A.M. hakkında adli işlem başlatıldı.