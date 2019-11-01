Hatay'da, Asi Havzası Kuraklık Yönetim Planı Kapanış Toplantısı gerçekleşti.

Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürü Bilal Dikmen'in katılımıyla, Hatay'da Asi Havzası Kuraklık Yönetim Planı Kapanış Toplantısı gerçekleşti. Toplantıda konuşan Dikmen, “Su canlıların varlıklarını sürdürebilmesi için en temel ihtiyaçtır. Ülkelerin gelişmelerine paralel olarak, kullanılabilir su kaynaklarına olan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Diğer taraftan, hızlı nüfus artışı, insanların istek ve ihtiyaçlarının artması, sanayileşmenin etkisiyle dünya ve ülkemizde kullanılabilir su kaynakları hızla azalmaktadır” dedi.

Dünyadaki tatlı su oranının yüzde 2.5 olduğunu söyleyen Bilal Dikmen, “Yeryüzünde en geniş alanları kaplayan, bu nedenle dünyamıza 'mavi küre' adının verilmesine neden olan su, yeryüzünde en çok bulunan bir kaynaktır. Maalesef yeryüzünde en çok bulunan bu kaynak içerisinde tüm tatlı suların oranı ise sadece yüzde 2,5'tir. Tüm tatlı su kaynaklarının yalnızca yüzde 68'i buzulların içerisinde hapsedilmiştir. Tatlı suyun diğer yüzde 30'u ise yer altı suyunu oluşturmaktadır. Nehirler, göller gibi tatlı su kaynakları dünyadaki toplam tatlı suyun sadece yüzde 1'ini oluşturmaktadır. Artan nüfusa rağmen dünyaya düşen yağış miktarı arasında bir fark yoktur, gene aynıdır. Buna göre su, sınırsız bir kaynak değil, son derece sınırlı bir kaynaktır ve bu sınırlı kaynak insanların istek ve ihtiyaçlarındaki artış, iklim değişikliği ve tüketim politikalarının baskısı altındadır. Türkiye'de kişi başına düşen yıllık kullanılabilir su miktarı da bin 365 metreküptür. 2040 yılında bu miktar bin 120 metreküplere kadar düşebilir” diye konuştu.