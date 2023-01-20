İhlas Haber Ajansı

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Asi Nehri kenarında mahsur kalan köpek kurtarıldı

Hatay’ın Defne ilçesinde Asi Nehri kenarında mahsur kalan köpek kurtarıldı.

Hatay'ın Defne ilçesinde Asi Nehri kenarında mahsur kalan köpek kurtarıldı.


Edinilen bilgilere göre, Defne ilçesinde Asi Nehri yatağında bir köpek mahsur kaldı. Çevrede ki vatandaşlar tarafından fark edilen köpeğin kurtarılması için itfaiye ekiplerine haber verildi. Bölgeye giden ekipler, halat ile nehir yatağına doğru indi. Daha sonra köpeği kurtaran ekipler, halat yardımı ile yukarı çıkarıp kurtardı.


Kurtarılan köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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