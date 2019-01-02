Asi Nehri su canavarlarından kurtuldu

Hatay'da Asi Nehri'ndeki su sümbülleri istilası sona erdi. Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından Asi Nehri'ne indirilen kepçe yardımıyla yapılan çalışmaların ardından Asi Nehri eski görünümüne yeniden kavuştu.

Hatay'ın incisi olarak adlandırılan ve ters olarak akmasıyla bilinen Asi Nehri'nde su sümbülü istilasının önüne geçmek isteyen Hatay Büyükşehir Belediyesi, nehre vinç yardımıyla kepçe indirdi. 1 hafta süren çalışmaların ardından Asi Nehri, su sümbüllerinden arındırıldı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Bayram Öksüz, ekiplerin bütün hafta boyunca yoğun mesai harcadığını söyledi. Nehirde, su sümbüllerinin yanı sıra ciddi boyutta atıkların da olduğunu belirten Başkan Öksüz, vatandaşların da Asi Nehri'nin temizliğine destek olmasını istedi. Son 1 haftalık süreçte kepçeyle yapılan çalışmaların ardından su sümbüllerini temizlediklerini aktaran Öksüz, “Yaklaşık Ağustos ayından bu yana sürdürdüğümüz su sümbülleriyle mücadele çalışmamızda yaklaşık 400 metrelik bir alan içerisinde birikmiş olan su sümbüllerinin tamamını nehre araç indirmek suretiyle temizlemiş bulunuyoruz. Bundan sonraki mücadelemizde aynı şekilde devam edecek. Yalnız diğer kurum, kuruşları da başta devlet su işleri, tarım bakanlığı ve çevre bakanlığı olmak üzere her kurumu bu mücadeleye destek olmaya davet ediyoruz. Diğer vatandaşlarımızda gördüğü gibi hem su sümbülleri hem de yoğun miktarda çöp vardı suyun üzerinde. Vatandaşlarımızın da çöplerini Asi Nehri'ne atmamalarını özellikle rica ediyoruz. Su sümbülleriyle ilgili, biz şuana kadar üzerime düşen temizlik ve mücadele çalışmalarımızı eksiksiz yerine getirdik. Sizde biliyorsunuz, vatandaşlarımız da biliyor, bütün hafta boyunca, 24 saat neredeyse, bütün ekiplerimizle beraber mücadele ettik. Vatandaşlarımıza da dediğimiz gibi bu yaptığımız temizlik faaliyetlerine destek olmaya davet ediyoruz” dedi.