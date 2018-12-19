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Asi Nehri'nde su seviyesi yükseldi

Hatay’da sabah saatlerinden itibaren devam eden yağışlar hayatı olumsuz etkilerken, Asi Nehri’nde su seviyesi yükseldi.

Hatay'da sabah saatlerinden itibaren devam eden yağışlar hayatı olumsuz etkilerken, Asi Nehri'nde su seviyesi yükseldi.


Tarihi Uzun Çarşı'nın birçok noktasında kovayla önlem alınırken, Asi Nehri'nin balkon seyir noktası ve tekne turlarının düzenlendiği alan sular altında kaldı. Nehirdeki su seviyesi seyir noktasına kadar ulaştı. Asi Nehri'nde su seviyesinin yükselmesi üzerine Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri nehrin Defne ilçesi yakasında bulunan plastik bentleri aşağı indirerek önlem aldı. Yağışların gece saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

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