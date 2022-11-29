Asi Nehri'ne araç, ekipman ve bariyer sistemi kuruluyor

Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından çevre, doğal kaynakların korunması ve ekosistemin sürdürülebilirliği için Asi Nehri'ne araç, ekipman ve bariyer sistemi kurulacağı açıklandı.

UNDP ve Japon hükümetinin desteklediği “Hatay için İklim Eylemi” projesini hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, ilerleyen zamanlarda Asi Nehri'ndeki atıkların oluşturduğu kirliliği azaltmaya yönelik amfibik araç, ekipman alacak ve bariyer sistemi kuracak.

Kurulacak sistem tekneyle temizlik çalışmalarının destekleneceğini ve entegre bir atık yönteminin sağlanacağını da ifade eden yetkililer, projenin ekosistemin korunması amacıyla da çok önemli bir çalışma olduğunu belirtti.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Asi Nehri'nde yapılan tekne ve personel ile Eylül, Kasım aylarında yapılan temizlik çalışmalarında 18 ton atık toplandığını açıkladı.