Asi Nehri'ne yine inek düştü

Hatay'da geçtiğimiz günlerde Asi Nehri'ne düşerek telef olan ineğin ardından bir inek ve buzağı daha nehre düştü. Telef olan buzağı itfaiye ekipleri tarafından nehirden çıkarılırken, kurtarılamayan ineğin ise su sümbüllerinin çekilmesiyle çıkarılacağı öğrenildi.

Merkez ilçe Antakya'da Asi Nehri'ne düşerek telef olan buzağı, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından nehirden çıkarıldı. Nehrin ortasındaki inek ise ilk olarak itfaiye merdiveniyle çıkarılmaya çalışıldı. Merdivenin yetişmemesi üzerine ineği botla çıkarmaya çalışan itfaiye ekipleri, nehri kaplayan su sümbüllerini aşamayınca ineği çıkaramadı. Meraklı kalabalığın bakışları arasında ekiplerin uzun uğraşları ile nehirden çıkarılan buzağı ise belediyeye ait kamyonete yüklenerek götürüldü.

Nehre düşen büyükbaş hayvanların ne zaman ve nasıl düştükleri ise bilinmiyor. Nehirde kalan ineğin su sümbüllerinin çekilmesiyle çıkarılacağı öğrenildi.