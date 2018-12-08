Asi Nehri'ni istila eden su canavarları temizleniyor

Son günlerde üzerinde yer alan su sümbülleri ile adından sıkça söz ettiren Asi Nehri'nde köprü ayaklarına takılan sümbüller, belediye ekiplerince temizleniyor. Hatay Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Bayram Öksüz, su sümbülleri yüzünden nehirde kötü koku da oluştuğuna dikkat çekerek temizleme çalışmalarına Tarım Bakanlığı, Devlet Su İşleri ve Çevre Bakanlığının da destek vermesini istedi.

Lübnan'dan başlayan, Suriye sınırını aşarak Türkiye'ye ulaşan ve ters akmasıyla bilinen Asi Nehri, son günlerde üzerini kaplayan su sümbülleri ile konuşuluyor. Antakya yakasında ise köprü direklerine takılan su sümbülleri, büyükşehir belediyesi personelleri tarafından temizleniyor.

Çalışmaları yakından takip eden Hatay Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Bayram Öksüz, 3 hafta süren yağışlı hava nedeniyle sürdüremedikleri çalışmalara yeniden başladıklarını aktardı. Başkan Öksüz, “Yaklaşık 5 aydır bu çalışmaları sürdürüyoruz. Yağmurdan dolayı üç hafta çalışamadık, 3 hafta içerisinde çok birikmiş su sümbülleri. Bugün yağmur olmadığı için ekiplerimiz yeniden tekne marifetiyle müdahale ediyorlar. Burada birikmiş olan su sümbüllerinin tamamını temizleyene kadar çalışmalarımız devam edecek” dedi.

“Bizim temizleme çabamız yeterli olmuyor”

Su sümbüllerinin beraberinde kötü koku ve görünümün meydana geldiğini ifade eden Başkan Öksüz, tarım bakanlığı, devlet su işleri ve çevre bakanlığının da destek vermesini istedi. Öksüz, “Biliyorsunuz, su sümbülleri çok hızlı çoğalan ve yayılan su bitkisi aynı zamanda su canavarı olarak da biliniyor. Su ekosistemi ve tarımsal yapı açısından oldukça zararlı olduğu bilinen bir bitki türü. Zaman içerisinde burada biriktiğinde, hem çürümeden kaynaklı hem de üzerinde topladığı kirlilikten kaynaklı çevre ve halk sağlığı oldukça rahatsız edici, kent konforu açısından, yaşam konforu açısından rahatsız edici bir durum yaşatıyor. Hem üzerinde topladığı sizinde gördüğünüz biriktirdiği kirlilikten dolayı hem de sivrisinek ve diğer haşerelerin üremesine uygun ortam oluşturduğu, hem de kokuya sebep olduğu için. Bu nedenle buradaki görev yetki sorumluluk özellikle tarım bakanlığı, devlet su işleri ve çevre bakanlığında olmasına rağmen biz Hatay Büyükşehir Belediyesi olarak, çevre hassasiyeti dolayısıyla, kent temizliği ve halk sağlığına verdiğimiz önemden dolayı 5 aydır bu çalışmanın fiilen içerisindeyiz, aralıksız sürdürüyoruz. Halende sürdürmeye devam edeceğiz ama bizim çabamız yeterli olmuyor gördüğünüz gibi, çok yoğun geliyor çünkü. Afrin'den ve Suriye'den bu tarafa gelen bir bitki türü. Bununla ilgili etkin, ekonomik ve sürdürülebilir mücadele yönteminin mutlaka az önce saydığım kurumlar tarafından geliştirilmesi ve uygulamaya koyulması gerekiyor. Bunun için koordinasyon şart, valilik koordinasyonunda ilgili bakanlıkların da desteğiyle bizimde içinde bulunacağımız bir organizasyonla bu işin üstesinden gelebileceğimizi düşünüyoruz. Mutlaka bu bakanlıkların, bu kurumların sorumluluk alıp işe dahil olması lazım” açıklamalarında bulundu.