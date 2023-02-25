İhlas Haber Ajansı

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Aşı tırı deprem bölgesinde tetanoz riskine karşı hizmet veriyor

Hatay’da aşır tırı bölge halkına ve enkaz çalışmalarında görev alan personellere tetanoz riskine karşı hizmet veriyor.

Hatay'da aşır tırı bölge halkına ve enkaz çalışmalarında görev alan personellere tetanoz riskine karşı hizmet veriyor.



Hatay'a Sağlık Bakanlığına bağlı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğüne ait aşı tırı geldi. Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen iki büyük depremin ardından yaralanan vatandaşlar ve enkaz çalışmasında görev alan personeller tetanoz riskine karşı aşılanıyor. Türkiye'nin dört bir yanından Hatay'a görevlendirilen Sağlık Bakanlığı ekipleri, mahallelere, köylere ve personellerin bulunduğu alanlara giderek aşı uygulaması yapıyor.

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