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Aşırı hızla giden sürücü ara sokakta takla attı

Hatay’da aşırı süratli olduğu tahmin edilen bir sürücü, taklalar atan aracından burnu bile kanamadan çıktı.

Hatay'da aşırı süratli olduğu tahmin edilen bir sürücü, taklalar atan aracından burnu bile kanamadan çıktı. Sürücü daha sonra kaçarak gözden kayboldu.



Kaza, merkez ilçe Antakya'nın Hacı Ömer Alpagot Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak arasında aşırı hızlı olduğu iddia edilen 31 FL 378 plakalı Suriyeli otomobil sürücüsü, dar sokakta virajı alamayınca taklalar attı. Kazadan burnu bile kanamadan çıkan sürücü daha sonra kaçarak gözden kayboldu. Sahipsiz kalan otomobil ise polis ekipleri tarafından çekici yardımıyla kaldırıldı.



Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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