İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Asırlık çınar ağacına bakım

Hatay’ın Payas ilçesinde bulunan asırlık çınar ağacına kış öncesi bakım çalışması yapıldı.

Hatay'ın Payas ilçesinde bulunan asırlık çınar ağacına kış öncesi bakım çalışması yapıldı.


Hatay Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, 600 yaşında olduğu bildirilen anıt ağaca kış öncesi bakım çalışması yaptı.


Ekipler, dallarında yer yer kuruma, böceklenme, çatlakların bulunduğu ağacı, ölü dokulardan arındırarak ilaçladı, yağmurun yol açabileceği çürümeyi engellemek ve ağaca zararlı böceklerin girişini önlemek amacıyla da gövdede bulunan açıklıklar sineklik ve özel bir macun kullanılarak kapatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.