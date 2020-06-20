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Aspiratöre sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

Hatay’da aspiratöre sıkışan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Hatay'da aspiratöre sıkışan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


Hatay'ın Antakya ilçesi Kurtuluş Caddesi'nde bulunan bir evde, vatandaşlar, evlerinin içerisinde kedi sesi duydu. İlk olarak kedinin nerede olduğunu fark edemeyen ev sahipleri, daha sonra kedinin evde bulunan aspiratör borusunun içerisinde olduğunu fark etti. Kendi çabaları ile kediyi olduğu yerde çıkarmaya çalışan ev sahipleri, kediyi çıkaramayınca Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber verdi. Eve gelen İtfaiye ekipleri, kediyi sıkıştığı yerden çıkardı.

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