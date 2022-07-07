Assan Panel, S5 Paneli'ni Hatay'da üretilip ihraç edilecek

Kibar Holding grup şirketlerinden, sandviç panel sektörünün öncülerinden Assan Panel, İskenderun Organize Sanayi Bölgesi'ndeki üretim tesisinde, güneş enerji sistemleri projelerinde enerji verimliliği sağlayan hem kepli hem de kepsiz olarak uygulanabilen S5 Solar Panel ürününü üretmeye başladı.

Sandviç panel sektörünün önde gelen şirketlerinden Assan Panel, Hatay üretim tesisindeki üretim hattını genişletmeye devam ediyor. Şirket son olarak S5 Solar Panel ürününü Hatay'daki tesisinde üretmeye başladı. Çatı üstü güneş enerji sistemlerinde enerji verimliliği sağlayan ürün, bölge iller başta olmak üzere yurtdışına ihraç edilecek. Global bir marka olma yolunda emin adımlarla yürüyen şirket, bu üretim hamlesiyle ihracat gücünü artırmış olacak.

Yapılana açıklamaya göre, şirketin Hatay tesisinde üretimi başlayan S5 Solar Panel, kolay, hızlı ve enerji verimliliği yüksek bina çözümleri ile gelecek nesiller için iklim değişikliğinin etkilerini azaltılması ve sürdürülebilirlik konularında yardımcı oluyor. S5 Solar Panel, özel kelepçe sistemi ile güneş panelleri sandviç panel yüzeyi delinmeksizin direkt olarak monte edilebiliyor. Yapılarda vida deliklerinden kaynaklı korozyon ve su yalıtımı riskleri ortadan kaldırılarak çatıların yapısal bütünlüğü koruyan ürün ile yapı ömrü uzatılıyor. 20 yıla varan garantiyle satışa çıkan S5 Solar Panel, benzersiz ısı verimliliği ve enerji tasarrufunun yanında üstün yangın koruması da sağlıyor. Ürün ayrıca gelişmiş gün ışığı aydınlatması ve entegre çatı güneş enerjisi sistemiyle, binalar için yüzde 100 sürdürülebilir bir alternatif sunuyor. Özel hadve sistemi sayesinde tüm ebatlardaki fotovoltaik modüllere uyumlu yapıya sahip olan ürün yanal binili panel birleşimi sayesinde hızlı montaj imkanı sağlıyor. Ürünle ayrıca opsiyonel olarak kepli sistem birleşimi yapılabiliyor.