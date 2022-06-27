Atakaş Hatayspor, 19 yaşındaki Hamed Enzo'yu kadrosuna kattı

Atakaş Hatayspor, Fildişi Sahilli 19 yaşındaki oyuncu Hamed Enzo'yu kadrosuna kattı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Spor Kompleksi'nde düzenlenen törene Atakaş Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş ile Hatayspor yöneticileri ve basın mensupları katıldı. Hatay'ın marka değerini yükseltmek istediklerini ifade eden Atakaş Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, “Gelecek adına da umutlu ve emin adımlarla geleceği inşa etmeye gayret ediyoruz” dedi.

Türkiye'deki ekonomik problemler, spor dünyasının gelmiş olduğu yüksek çıta Hatayspor'u bu hedefler için acele etmeye ittiğini söyleyen Başkan Savaş, “Takımımız Süper Lig'e çıktıktan sonra biz gerçekten de güzel ve büyük hedefler koyduk. Ama bu güzel ve büyük hedeflere ulaşmak için de belli mesafeleri almamız gerekiyordu. Öncelikle kendimizi Süper Lig'de ispat etmemiz ve kalıcı olduğumuzu göstermemiz gerekiyordu. Çok şükür 2 yıl boyunca birinde 6., birinde 12. olduk. 3 yılımıza başlayacağız. Biz artık daha kaliteli ama daha ekonomik bir futbol takımı yapmak Hatay'ımızın ve ülkemizin geleceğini mevcut konumunu katkı sağlamak ve diğer katsayısını yükseltmek istedik. Bu nedenle bazı aşamaları geçtik. Bir kardeşimizi Hatayspor bünyesine katmaya karar verdik ama ikinci bir kafilemiz geldi 2 kafilemiz İbrahim kardeşimiz Senegal'den getirdi. Yarın Mali'den bir oyuncumuz gelecek biz ekonomik ama gelecek adına umut vaat eden futbolcuları bünyemize katmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Hatayspor'u daha çok güçlendirmek istediklerini söyleyen Başkan Savaş, “Gerek yurt içinden gerek yurt dışından pahalı futbolcu almaktansa kendimiz kaliteli, gelecek vaat eden ve hem bize katkı sağlayacak hem de giderken ekonomik katkı sağlayacak futbolcuları tercih ediyoruz. Çok ünlü futbolcularımızın 4-5 tanesini gönderince ne oluyoruz denmeye başladı. Ne oluyoruz diyelim ama önceki dönemlerde ne olduğumuzu da unutmayalım. Bundan sonra ne olacağımız da. Korkulu rüya görmek istemiyorum” dedi.

Futbolcu Hamed Enzo da, “Allah'a hamdolsun burada olmaktan mutlu oldum. Eminim ki bu yeni bir başlangıç olacak ve birlikte çok iyi şeyler başaracağımıza inanıyorum. Hatayspor beğendiğim bir kulüp. Benim katkılarımla takım daha da ileri gidecek. Önümüzde Şampiyonlar Ligi oynama şansımız var” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Hatayspor'un yeni transferi Hamed Enzo takımının formasını giydi.