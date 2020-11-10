Atatürk Hatay'da törenle anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 82'inci yıl dönümünde Hatay'da törenlerle anıldı.

Merkez İlçe Antakya'da Cumhuriyet Meydanı'nda Hatay Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığının Atatürk Anıtına çelenkleri sunmasıyla başladı.

Törene Hatay Valisi Rahmi Doğan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Orhan Akkurt, Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş, STK-Oda başkanları, daire amirleri ve okullar katıldı.

Saatler 9.05'i gösterdiğinde siren sesiyle başlayan iki dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra anıt şeref defterini imzalayan Hatay Valisi Rahmi Doğan, “Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bekası uğrunda bize düşen en büyük görevin, istiklal ve istikbalimize, milli ve manevi değerlerimize sadakatle sahip çıkmak ve yüreklerinde vatan, millet, devlet ve bayrak aşkı taşıyan nesiller yetiştirmek olduğundan emin ve müsterih olunuz. Bu vesileyle sizi, silah arkadaşlarınızı ve tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz” ifadelerini kullandı.

Çelenk sunma töreninin ardından Hatay Şehir Müzesinde, Atatürk konulu Fotoğraf sergisi düzenlendi.