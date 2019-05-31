Atık yağ toplayan okullara bilgisayar ve fotokopi makinesi

Hatay'ın Samandağ ilçesinde belediyesi tarafından düzenlenen kampanya kapsamında okullarda 5 bin 770 kg atık yağ toplandı.

Samandağ Belediyesi tarafından eğitim öğretim yılı boyunca 2 bin 500 kg bitkisel atık yağ toplayan her okula, okulun ihtiyaçları doğrultusunda dizüstü bilgisayar ya da fotokopi makinesi hediye edildi. Kampanya kapsamında okullara, topladıkları atık yağ miktarına göre çeşitli hediyeler verildi.

Samandağ Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından düzenlenen, Samandağ sınırları içerisinde bulunan okullarda 2018-2019 öğretim döneminde okullar arası bitkisel atık yağ toplama kampanyasında 2 bin 900 kg bitkisel atık yağ toplayan Ulubatlı Hasan Ortaokulu birinci oldu. Yıl boyunca devam eden kampanya kapsamında Sıdıka Bedia Kara İlkokulundan bin kg, Cumhuriyet İlkokulundan 950 kg, Dr. Alaaddin Cilli İlkokulundan 920 kg bitkisel atık yağ toplandı.

Toplanan atık yağlara karşılık Ulubatlı Hasan Ortaokuluna 1 adet fotokopi makinesi verildi. Sıdıka Bedia Kara İlkokuluna, Cumhuriyet İlkokuluna, Dr. Alaaddin Cilli İlkokuluna da birer adet yazıcı hediye edildi.

Kampanya kapsamında toplam 5 bin 770 kg atık yağ geri dönüşüme kazandırıldı.

Samandağ Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Suat Berber konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bu konuda duyarlılık göstererek çaba sarf eden okul yöneticilerimiz, öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve velilerimizi tebrik ediyor herkesin Çevre Koruma Haftasını kutluyorum” dedi.