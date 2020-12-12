Atılay Canel: ”Zorla mağlup edildiğimizi düşüyorum”

Süper Lig'in 12. hafta maçında Fatih Karagümrük, deplasmanda karşılaştığı Hatayspor'a 3-1 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Atılay Canel, "Mağlup olduğumuz için üzgünüz. Daha iyi bir netice alabilirdik. İlk yarı yediğimiz ilk golden sonra oyunda istediğiniz pozisyonları aldık. Hakem önce bize penaltı verdi, ardından ofsayt gerekçesiyle penaltıyı iptal etti. İkinci yarıda gayet iyi top oynadığımızı düşünüyorum. Golü bulduk daha da bulabilirdik, yediğimiz gollerde 2. golde faul vardı. Verilen görevler yapıldığını düşünüyorum. Bizim burada zorla mağlup edildiğimizi düşüyorum" diye konuştu.