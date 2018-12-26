Atme kampındaki Asbat Okulu yenilendi

Suriye'nin İdlib kentinde kurulan Atme kampı içerisindeki Asbat Okulu, hava şartlarının kötüleşmesi sonucu oluşan ihtiyaç nedeniyle İHH İnsani Yardım Vakfı'nca bakım-onarım çalışması yapılarak yenilendi.

İç savaşın devam ettiği Suriye'nin İdlib kentinde kurulan Atme kampında, bölge halkının çabalarıyla, kısıtlı imkanlar içerisinde inşa edilen ve çatısı dahi yapılamayan Asbat Okulu, İHH İnsani Yardım Vakfı'nca bakım-onarım çalışması yapılarak eğitime uygun hale getirildi.

İlk olarak tavanı açık bulunan okula çatı yapılmasının ardından sınıflar, koridor, öğretmenler odası ve bahçe yenilendi. Yapılan bakım-onarım çalışmalarının tamamlanması sonucu Asbat Okulu, 615 öğrenciye eğitim verecek duruma geldi.

Yaklaşık 2 ay önce Suriye ziyareti esnasında Asbat Okulu'nu görerek öğrencilerin daha sağlıklı ve nezih bir ortamda eğitim görmesi için sosyal medya üzerinden yardım kampanyası başlatan Yönetmen Tülay Gökçimen, kısa süre içerisinde bakım-onarım için gerekli olan nakdi fonu temin ederek İHH İnsani Yardım Vakfı'na bağışladı.

Okulun bakım-onarım masrafları için yapılan sosyal medya kampanyası sonucu temin edilen fonun büyük bir kısmı Bürglen Cami cemaati tarafından oluşturuldu.

Asbat Okulu, düzenlenen tören ile Atme Kampı içerisinde tekrar hizmete açıldı. Açılış törenine İHH görevlilerinin yanı sıra Yönetmen Tülay Gökçimen, İsviçre İslam Toplumu Temsilcisi Emine Ceyhan ve Suriyeli öğrenciler katıldı.

Açılış törende konuşan Gökçimen, "Asbat Okulu'nu daha önceki Suriye ziyaretim esnasında gördüm. Okulun çatısı dahi yoktu. Öğrenciler betonun üstünde oturarak ve yağmur altında eğitim alıyordu. Gördüğüm tablo beni çok üzdü. Bu nedenle sosyal medya üzerinden okulun yenilenmesi için bir kampanya başlattık. Kısa süre içerisinde gerekli fonu tamamlayarak İHH'ya bağışladık. Topladığımız miktarın büyük bir kısmı İsviçre Bürglen Cami cemaati tarafından gönderildi. Hollanda'dan hayırseverler de destek oldu. Bunların yanı sıra birkaç TL ile dahi olsa harçlığını paylaşan kardeşlerimiz de vardı. Yaptığımız çalışma sonucu bugün okulun tam bir eğitim yuvası haline geldiğini görüyoruz. Çok mutluyuz ve Allah'a hamd ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Bürglen Cami cemaati adına açılış törenine katılan İsviçre İslam Toplumu Temsilcisi Emine Ceyhan ise yaptığı konuşmada, "Teknolojinin en üst seviyeye ulaştığı 2018 yılında hâlâ çatısı dahi olmayan okullarda eğitim görmeye çalışan çocuklar var. Biz bu tabloyu 3 bin 500 kilometre öteden görerek bu acıyı en derinden hissettik. Gördüğümüz manzara karşısında sessiz kalamazdık. Bürglen Cami cemaatimiz tarafından yapılan bağışlarla biz de bu okulun tekrar onarılması için destek olduk. Bu hayrın işlenmesine vesile olan Tülay Gökçimen'e ve İHH'ya teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından kurdele kesimi ile Asbat Okulu tekrar hizmete açıldı.

Asbat Okulu'nda bundan sonra 8 sınıfta 23 öğretmen ile 615 öğrenciye eğitim verilecek. Okulun idari giderleri 1 yıl boyunca İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından karşılanacak.