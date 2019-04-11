ATSO Başkanı Çinçin: "Eski Antakya Evi'ni Hatay Devlet Müzesi yapacağız"

Antakya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Hikmet Çinçin, Eski Antakya Evi'ni mutfak müzesi yapmayı planladıklarını ancak Büyükşehir Belediyesinin Gastronomi Evini açması dolayısı ile vazgeçerek Hatay Devlet Müzesi yapmaya karar verdiklerini söyledi.

Antakya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ile Alman Meslek Kuruluşu olan BiWe işbirliği ile Türk ve Suriyeli vatandaşlara yönelik gerçekleştirilen Antakya Gastronomi Projesi kapsamında Türk Alman işbirliğinde Mesleki Beceri Geliştirme Projesi'nde (TAMEB) kursiyerler sertifikalarını aldı. 60 kişiye istihdam sağlayan proje de 175'i kadın 75'i erkek olmak üzere 250 kişiye aşçı çırağı ve pastacı eğitimleri verildi.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Antakya Ticaret ve Sanayi Odası'nın bugüne kadar Hatay'ın geleneksel mesleklerine destek verdiğini belirterek, “Bugün Antakya Ticaret ve Sanayi Odamızın çok önemli etkinliğinde birlikteyiz. Bizim de, onların da yıllardır uğraştığı hem Avrupa Birliğinden hibe alarak hem de kendi imkanları ile Hatay'ın mesleklerine, bugüne kadar gelmiş olan geleneksel mesleklerine destek vermişler ve bu destekler içerisinde gastronomi konusunda meslek edindirme kurslarından faydalanan arkadaşların törenindeyiz. Öncelikle bütün paydaşları tebrik ediyorum. Biz de yıllardır uğraştığımız hem gastronomi hem EXPO konusunda, gastronomi EXPO'nun içinde geleceğe taşımak hem gastronomi hem EXPO ile birlikte fidancılık çiçekçilik konusunda tüm Hatay'da bunu tabana yaymak ve dünya ile paylaşmak adına çalışmalarımız içerisinde burada eğitim alan kardeşlerimizin de eğitim aldığı konular var” dedi.

Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin ise proje ile ilgili olarak, "Biz şu ana kadar 250 aşçı ve pastacı çırağı eğitimlerini verdik. 4 grup aşçılık eğitimi 6 grupta pastacılık eğitimi verdik. Bu konuda Alman BiWe ile çalıştık ve projenin sonuna geldik. 2 yıl burada yüzde 50'si Türk, yüzde 50'si Suriyeli sığınmacı olan kişileri eğittik. Bunların 60'dan fazlasını istihdam ettik” dedi.

Başkan Çinçin, Eski Antakya Evi'ni mutfak müzesi yapmayı planladıklarını ancak Büyükşehir Belediyesinin Gastronomi Evini açması dolayısı ile vazgeçerek Hatay Devlet Müzesi yapmaya karar verdiklerini belirterek "Biz bu binayı mutfak müzesi yapmak için yola çıkmıştık. Ancak birazda biz geciktik yapım aşamasında. Bu arada Hatay Büyükşehir Belediyesi çok güzel Hatay Gastronomi Evi'ni kurdu. Bizde buna benzer tekrar bir yer olmaması adına elimizde de çok kıymetli bir koleksiyon var. Burayı Hatay Devleti Müzesi yapmaya meclisimiz ile birlikte oy birliği ile karar verdik. 3-4 tane orijinal Hatay ürünlerini satan işletmelerimize de stant vereceğiz bu alanda, böyle bir hizmet ağı belirledik. Bunu da 2-3 ay içerisinde bilmiyorum 23 Temmuz'a yetiştirebilir miyiz ama en geç 29 Ekim'de açmayı planlıyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından kursiyerler, protokol tarafından sertifikalarını aldı.