İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

AVM'deki kavgayı güvenlik görevlileri güçlükle engelledi

Hatay’da bir alışveriş merkezinin kafesinde iki grup arasında kavga çıktı.

Hatay'da bir alışveriş merkezinin kafesinde iki grup arasında kavga çıktı. Çok sayıda güvenlik görevlisi kavgayı güçlükle engelledi.


Olay, merkez ilçe Antakya'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir alışveriş merkezinde bulunan kafe işletmesinde oturan iki grup arasında başlayan sözlü tartışma daha sonra kavgaya döndü. Yumrukların havada uçuştuğu kavgayı güvenlik personeli güçlükle engelledi.


Cep telefonu kameralarına yansıyan kavganın ardından polis ekipleri tahkiat başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.