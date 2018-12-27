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Avrupa kalite belgesiyle ödüllendirildiler

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde yürüttükleri “Uluslararası eTwinning” projesi ile öğretmen ve öğrenciler, 4 kalite ve 2 Avrupa kalite belgesi ödülünün sahibi oldular.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yürüttükleri “Uluslararası eTwinning” projesi ile öğretmen ve öğrenciler, 4 kalite ve 2 Avrupa kalite belgesi ödülünün sahibi oldular.


Karakese İlkokulu 3/A sınıfı öğretmeni Halil Aksay ile öğrencilerinin katıldığı 4 Uluslararası eTwinning projesi, tamamlanmasının ardından Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Ulusal Destek Servisi tarafından 4 kalite belgesi, Merkezi Destek Servisi tarafından da 2 Avrupa kalite belgesi ile ödüllendirildi.


Sınıf öğretmeni Halil Aksay, öğrencilerin projelere katılmasıyla özgüveninin ve başarısının arttığını, okula severek ve isteyerek geldiğini, çevre ve doğaya duyarlı bireyler olarak yetiştiğini söyledi.

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