Avrupalı konuklar Hatay mutfağını deneyimledi

Aralarında Litvanya, Portekiz, İtalya, Polonya ve Türkiye'den 11 katılımcı, "Erasmus Plus Yetişkin Eğitim Projesi" dolayısıyla geldikleri Hatay'da kendine has lezzeti olan zeytin salatasının yapımını öğrenip tattılar.

Hatay'ın gastronomi konusundaki yetkinliğini ve mültecilerle çalışmadaki deneyimini incelemek için şehre gelen misafirler alanda yer alan Gastronomi Akademisinde Hatay mutfağının kendine has lezzetlerinden zeytin salatasının yapımını öğrendi. Ortak Varoluş Mozaiği, Ulusal Şehir Bahçeleri ve Bitki Müzesi'ni de gezen katılımcılar EXPO alanından çok etkilendiklerini dile getirdi.

Hataylıların böyle bir alana sahip olduğu için çok şanslı olduğunu söyleyen Proje Genel Koordinatörü Daine Rinkeviciute; “Burası çok devasa bir oluşum, buranın varlığı çocuklar, gençler ve herkes için bir ayrıcalık” dedi.

Rinkeviciute, Gastronomi Akademisi ile ilgili ise; “Bu ekipmanlar gastronomi ile ilgilenenler için rüya gibi. Hataylılar bunu çok güzel kullanabilirler ve tadını çıkarabilirler” diye konuştu.

Altınözü Halk Eğitim Merkezi'nin düzenlediği projede katılımcılar zeytin salatasının yapımını öğrenip EXPO alanını gezdi.