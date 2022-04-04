AXA Sigorta, Hatay'daki acenteleri ile bir araya geldi

Her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği bölgesel acente ziyaretleriyle sektörün nabzını tutan AXA Sigorta, Hatay'da acenteleri ve çalışanlarıyla toplantı düzenledi.

Sigorta şirketi AXA Sigorta, her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği acente ziyaretlerinin ilk etabına Hatay'dan başladı. AXA Sigorta Satış ve Pazarlama Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi Firuzan İşcan'ın gerçekleştirdiği ziyarette Hatay acentelerinin 2021 yılına yönelik şirket ve sektör verileri görüşülüp acente yorumları alındı. Aynı zamanda, 2022 yılına dair şirket stratejileri ve ürün ve hizmet süreçlerinin gelişim hedefleri üzerine konuşuldu.

Türkiye ölçeğinde 2 bin 600'den fazla acentesi bulunan, 27 acentesiyle Hatay halkının sigorta çözümlerinde yanlarında olan sigorta şirketi, bu ziyaretler ile müşterilerinin yanı sıra; acentelerinin de çözüm ortağı olmayı, sektörün sürdürülebilirliğine ve acentelerinin gelişimine katkı sağlamayı amaçlıyor. Şirket; bölge ziyaretlerinden aldığı geri dönüşler doğrultusunda acentelerin etkin ve verimli çalışması için gerekli önlemleri hayata geçirmeyi planlıyor.

Hatay'dan başlayan bölge ziyaretlerini değerlendiren AXA Sigorta, Satış ve Pazarlama Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi Firuzan İşcan şunları söyledi:

“Türkiye ölçeğinde 2 binden fazla acente, bini aşkın şirket çalışanıyla, 130 yıldır sektöre yön veriyoruz. Geniş ölçekli hizmet ağımızda, müşteri beklentilerine hızlı bir şekilde yanıt vermek için bölgesel karar mekanizmalarının önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu amaçla 2018'den beri ‘Güçlü Bölge Güçlü Acente' stratejisiyle hareket ediyoruz. Böylece müşteri memnuniyeti ve acente bağlılığını maksimize etmeyi hedefliyoruz. Bu strateji kapsamında bölgesel ziyaretler gerçekleştirerek acentelerimizle ve bölge çalışanlarımızla sık sık bir araya geliyoruz. 2022'nin ilk ziyaretini ise Hatay'a gerçekleştirdik. Hatay sigorta potansiyeli açısından önemli bir il. Özellikle tamamlayıcı sağlık, yangın ve nakliyat branşlarında önemli bir hacme sahip. Sigortalılarımızın ve acentelerimizin tüm ihtiyaçlarına uygun çözümler sunmak amacıyla acentelerimizle oldukça verimli bir toplantı geçirdik. Onlardan aldığımız geri bildirimler ışığında, hizmetlerimizi geliştirmeye ve sektöre yön vermeye devam edeceğiz.”