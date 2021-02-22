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Ayak yanması sendromu nörolojik olabilir

No¨roloji Uzmanı Dr.

Atilla Kara, ayak yanması sendromunun nörolojik olabileceğine dikkat çekti.


Ayak yanmasının en o¨nemli nedenleri arasında no¨rolojik bulguların oldugˆuna dikkat c¸eken I·skenderun Gelis¸im Hastanesi Atilla Kara, ayak yanmasının nedeninin ortaya c¸ıkarılması ic¸in mutlaka bir uzman hekime bas¸vurmak gerektigˆini belirtti.


Uzm. Dr. Kara, “Ayak yanması, ayaklarda s¸iddetli derecede yanma, igˆnelenme, kas¸ıntı ile kendini go¨steren bir sendromdur. Ayak yanmasının en o¨nemli sebepleri arasında no¨rolojik bulgular vardır. Tabana tam basamamak, ayaklarda agˆrı, ayaklarda kızarıklık, ayaklarda uyus¸ma veya karıncalanma hissi, ayakkabı ve c¸orap giyememe, kalıtsal sebepler ayak yanmasının belirtileridir. Ayak yanması tanısının konabilmesi ic¸in, yapılacak no¨rolojik muayenenin ardından; elektromiyografi (EMG), kan tahlilleri, tomografi, MR gibi yo¨ntemler uygulanmaktadır. Ayak yanma sendromunun altında yatan nedene bagˆlı olarak uygun tedavi uygulanır” dedi.

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