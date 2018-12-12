Aybal: “Defnenin ülke ekonomisine katkısı 40 milyon dolar”

Hatay'da “Defne istişare toplantısı” düzenlenerek, defne ağacının artırılabilmesi için neler yapılabileceği istişare edildi.

Hatay'da bir otelde Orman Genel Müdürlüğü tarafından “Defne İstişare Toplantısı” düzenlendi. Ormanlık alanlarda kendiliğinden yetişen, elde edilen binlerce ton defne yaprağı ve tohumundan ilaç ve kozmetik sanayisinde ham madde olarak kullanılan defne ağacının varlığının artırılmasına yönelik neler yapılabileceği ele alındı.

Orman Genel Müdür Yardımcısı Şahin Aybal, defnenin ülke ekonomisine 40 milyon dolar katkısı olduğunu belirterek, “Defne hakikaten ülkemiz için ekonomik değeri yüksek olan odun dışı ürünlerin başında gelir. Tabi biz Orman Genel Müdürlüğü olarak gerek Defne'nin gerek odun dışı ürünlerin hem ülke ekonomisine hem de bu yörede yaşayan vatandaşlarımızın ekonomisine katkıda bulunması açısından son derece önem veriyoruz. Bu işin bu yörede yetişmesi münasebeti ile bu yöredeki teşkilat mensuplarımızın ve özel sektörün bir araya gelip, defne ile ilgili gerek yöre ekonomisine gerek ülke ekonomisine nasıl daha fazla katkıda bulunabilirliğin çalıştay toplantısını düzenliyor. Defne'nin ihracat rakamlarını sizlerle paylaşacak olursak, yaklaşık 40 milyon dolar civarında ülke ekonomisine katkısı var ama arttırmayı hedefliyoruz, zaten bu toplantıları yapmamızın sebebi de bu” dedi.

1 milyon kişinin defne üzerinden ekonomisine katkı sağladığına dikkat çeken Aybal, “En önemlisi de o yörede yaşayan orman köylüsünü de gerek sosyal yönden, gerekse ekonomik yönden katkı sağlayan önemli türlerin başında geliyor. Bu çalışmalarla hem defnenin rehabilitasyonunun geliştirilmesi hem de diğer ürünlerle alakalı özel sektör ile birlikte nasıl çalışma yapabilirizin çalıştayını yapıyoruz" ifadelerine yer verdi.