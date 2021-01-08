Ayrıldığı eşi tarafından çocuğu kaçırılan annenin feryadı

Hatay'da kendisine şiddet uygulayan boşanma aşamasındaki eşinin 2 yaşındaki oğlunu kaçırdığını iddia eden Hatice İnci, çocuğuna kavuşmak için yardım istedi. İnci, "Bana en son gönderdiği fotoğrafta çocuğumun yanında bir silah vardı. Bunu da bana tehdit amaçlı yaptığını düşünüyorum" dedi.

Hatay'ın Antakya ilçesinde yaşayan Hatice İnci, şiddet gördüğü eşinden geçtiğimiz yıl boşanma kararı alarak dava açtı. Çocuğun velayetinin anne Hatice İnci'ye verilmesi kaydı ile anlaşmalı boşanmayı kabul eden eski eş, çocuğu düğüne götürme bahanesi ile İstanbul'a kaçırdı. Anne Hatice İnci eski eşinin 2 yaşındaki oğlu uyuduğu sırada yanında silah ile fotoğrafını gönderdiğini söyledi. Sesini duyurarak çocuğuna kavuşmak isteyen Hatice İnci yardım istedi.

Hatice İnci şiddet gördüğü için boşanmak istediğini ve boşanma davası açtığını belirterek, “22 yaşında evlendim. Eşimden artık şiddet görmeye başladım, evlendiğimiz günden itibaren ve evlilik birliğimiz süresince. 9 Temmuz 2020 yılında boşanma davası açmaya karar verdim. Boşanma davası açtım ve anlaşmalı olarak boşanmaya karar verdim. Benim karşı taraftan hiçbir şekilde nafaka veya tazminat talep etmediğim takdirde çocuğumun velayetini bana vereceğini söyledi. Ben de avukat ortamında protokolü imzaladım. Benim tamamen iyi niyetimi suiistimal ederek 26 Ağustos'ta benden çocuğu düğüne götürmek istediğini söyleyerek istedi. Çocuğu verdim ve o gün saat 19.00'a kadar ulaşabiliyordum. Daha sonra oğluma ulaşamaz oldum ve telefonları kapattı. Daha sonra 16 Eylül'de olan mahkememize gelmedi ve geçici velayet tarafımıza verildi. Ondan sonra da gidip kayıp başvurularında bulundum, çocuğu kaçırdığımdan dolayı” dedi.

Eski eşinin, 2 yaşındaki oğlu ağlayınca şiddet uyguladığını belirten Hatice İnci, “Çocuğum ‘anne' diye ağladığı videoları sırf beni kendine geri döndürme amaçlı çocuğu bana karşı silah olarak kullanıyor. Çocuğa şiddet uyguluyor ağlayıp susturamayınca. Bende bunun delil olarak görüntüleri var. ‘Çocuğu neden ağlatıyorsun? Baş edemiyorsun' diyorum, ‘ben böyle zevk alıyorum' diyor. Çocuğumu kaçırdı götürdü İstanbul'a. Kendisi bana istediği zaman ulaşabiliyor ama o kadar vicdansız ki ben çocuğuma ulaşamıyorum. Bana en son gönderdiğin fotoğrafta çocuğumun yanında bir silah vardı. Bunu da bana tehdit amaçlı yaptığını düşünüyorum. Daha sonra bununla kalmayıp ailemle beraber ikamet ettiğim evime saldırılarda bulundu. Ben çocuğumu istiyorum, birileri sesimi duysun artık, sadece çocuğumu istiyorum bu kadar zor olmamalı” dedi.