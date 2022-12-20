Babası ile tartıştı, kolonya dökerek evini yaktı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde babası ile tartışan genç kolonya dökerek evini yaktı. Eline aldığı bıçakla tehditler savuran genç, polis tarafından ikna edilirken evde maddi hasar meydana geldi.

Olay, ilçeye bağlı Numuneevler Mahallesi Kocayusuf Caddesi üzerindeki 5 katlı apartmanın birinci katında meydana geldi. İddiaya göre, S.B.D.(24) babası ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma sonrası öfkesini kontrol edemeyen genç odada bulduğu kolonyayı çekyat üzerine dökerek evi ateşe verdi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Eline aldığı bıçakla tehditler savuran şahıs polis ekipleri tarafından ikna edildi. Babasının şikayeti üzerine genç gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Yangına itfaiye ekipleri kontrol altına alınırken evde maddi hasar oluştu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.