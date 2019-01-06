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Babasının döverek öldürdüğü Mertcan, son yolculuğuna uğurlandı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde dersini yapamadığı için öz babası tarafından dövülerek komalık olan ve 3 gün sonra hastanede hayatını kaybeden 6 yaşındaki Mertcan Yılmaz, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde dersini yapamadığı için öz babası tarafından dövülerek komalık olan ve 3 gün sonra hastanede hayatını kaybeden 6 yaşındaki Mertcan Yılmaz, gözyaşları arasında toprağa verildi.


Adana Adli Tıp Kurumunda otopsi işlemleri yapılan Mertcan'ın cenazesi için İskenderun Çankaya Şehir Mezarlığı'nda tören düzenlendi. Cenaze namazına aile yakınları katıldı. Helallik alınmasından sonra Mertcan, gözyaşları arasında toprağa verildi. Annesi Gülüstan Özger oğlunun tabutuna sarılarak "Gitme oğlum diyerek" gözyaşı döktü.


Olay sırasında babasının ağabeyini dövdüğünü gören ve çok korkan 4 yaşındaki Taha Yasin ise rehabilite altında olduğu için cenazeye getirilmedi.

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