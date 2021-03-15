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Badem ağaçları çiçek açtı vatandaşlar bahçelere akın etti

Hatay’da baharın gelmesiyle birlikte Reyhanlı-Antakya karayolu üzerindeki badem ağaçları çiçek açtı.

Hatay'da baharın gelmesiyle birlikte Reyhanlı-Antakya karayolu üzerindeki badem ağaçları çiçek açtı. Vatandaşlar ise çiçek açan meyve bahçelerine akın etti.


Meyve bahçeleri kenarında mangallarını yakan vatandaşlar semaver keyfi yaptı. Kalabalık ortamlardan uzaklaşmak için doğayı tercih ettiklerini söyleyen vatandaşlar, "Normalleşme dönemine girdiğimiz bugünlerde evden çıkıp doğayla başbaşa olmak istedik. Bu güzellikleri görmeye hasret kalmıştık" dedi.

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