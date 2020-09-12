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Bahçe sularken akıma kapılarak öldü

Hatay’ın İskenderun ilçesinde bahçesini sulayan bir kişi yol kenarındaki elektrik direğinden akıma kapılarak hayatını kaybetti.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bahçesini sulayan bir kişi yol kenarındaki elektrik direğinden akıma kapılarak hayatını kaybetti.


Alınan bilgiye göre, olay, Gürsel Mahallesinde meydana geldi. Maydanoz ektiği tarlasını sulayan Murat Deveci (50) sulama işlemini bitirdikten sonra bahçesinin kenarından geçmekte olan elektrik direğine temas etti ve akıma kapılarak hayatını kaybetti. Elektrik direğinde kaçak akım olduğu iddia edildi. Sabah erken saatlerde yaşanan olayda Murat Deveci'nin cansız bedeni uzun süre olay yerinde kaldı. Yakınları sinir krizleri geçirdi. Polisin olay yeri incelemesi sonrası Deveci'nin cenazesi İskenderun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Enerji sağlayan şirketin ekipleri olay yerine gelerek elektrik direğinde kaçak akım olup olmadığı ile ilgili çalışma başlattı.


Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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