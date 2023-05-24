Bakan Akar: "Çakma terörle mücadeleciler ortaya çıktı"

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde kanaat önderleriyle bir araya gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Turistik depremcilerin yanında bir de son olarak çakma terörle mücadeleciler ortaya çıktı. Yatıyorlar, kalkıyorlar terörle mücadele. Terörü bilmezler, mücadeleyi bilmezler. Hepsi terörle mücadeleci oldular. Akıllı adamlar niye? 14 Mayıs'ta milletimizin kimi tercih ettiğini gördüler, hemen bu tarafa geçtiler. Bunlarda kemik yok, bunlar her kaba sığarlar, milletimizin feraseti ve şuuru buna müsaade etmeyecektir" dedi.

Bakan Akar, 6 Şubat depremlerinin en büyük yıkımı yaptığı Hatay'ın ilçelerinden Kırıkhan'da kanaat önderleri ve vatandaşlarla bir araya geldi.

6 Şubat merkezli depremlerin ardından Hatay'a birçok kez geldiğini hatırlatan Bakan Akar, 6 Şubat'taki felaketin çok büyük bir felaket olduğunu dile getirdi.

"'Asker gelmedi, gitmedi, çıkmadı' gibi iftirada bulundular, kesinlikle böyle bir şey yok"

Bir gün içinde 2 büyük depremin yaşandığını ifade eden Akar, "Depremin kapladığı alanın dünyada bir örneği yok, 12 vilayeti içeriyor. 14 milyon kişi etkilendi, büyük bir acı, derin bir üzüntüydü. Saat 04.17'de deprem oldu, saat 04.30'da biz ayaktaydık. İlk bilgiler ışığında Hatay'dan bir askeri bir binanın yıkıldığı, 3 erimizin de şehit olduğu haberi geldi. Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bakan, vali, belediyeler, tüm kamu kurum ve kuruluşlar ayaktaydık. Hal böyleyken bazı alçaklar, fitne fesat yuvaları 'asker gelmedi, gitmedi, asker çıkmadı' gibi iftirada, yalanda bulundular. Kesinlikle böyle bir şey söz konusu değil. Saat 05.00'dan itibaren biz TSK'nın ne kadar imkanı varsa, yeteneği varsa hepsini seferber ettik. O saatten itibaren herkes büyük bir ciddiyetle bu yaraları sarmak için çalışma başlattı. Arama kurtarma ekiplerini getirmek için uçaklarımız seferber oldu. Büyük uçaklarımız Kayseri'de oradan kalkması lazım. Saat 06.00'da kalkamadılar, yoğun bir kar yağışı vardı. Temizleniyor, kapanıyor. En sonunda saat 08.00'da ne olursa olsun kalkın diye emir verdik. Her türlü riski alarak uçaklarımız kalktı. Diğer illerdeki arama kurtarma ekiplerini bu bölgeye getirmeye çalıştı. Hatay'da pist patladı, iniş olmadı. Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya sis, kar var kapalı. Hep beraber İncirlik'e gittik, orada helikopterlerle havanın açılmasını bekledik. O gün bugün TSK olarak Mehmetçik vatandaşıyla beraber. Çünkü bu Mehmetçik yabancı değil, bu ordu yabancı değil. Bu ordu sizin milletin bağrınızdan çıktı. Peygamber ocağı olarak bilinen bir ordudur. Bu ordu, 'ölürsem şehit, kalırsam gazi' diyen milletin emrindeki bir ordudur. Mehmetçik, çalışmasını sürdürüyor" diye konuştu.

"Fitne yapmaya gerek yok"

Seferber olan gemilerin hepsinin aldığı iş makinelerini İskenderun'a getirdiğini anlatan Akar, "Gemilerimizi hastane yaptık. Yaralıları Mersin'e taşıdık. Bizim arama kurtarma ekibimiz var. Bu uçak olmadığı için Antakya'ya gelişimiz zorlandı. İncirlik'ten 2 saat 3 saatte gelemedik, yollar kapalı. Asker ve siviliyle tüm devletimiz depremzedenin yanına koştu. 85 milyon da devletin yanına koştu. Askerler depremden ayrı değil ki, bizim de 103 şehidimiz oldu. Antakya'da üsteğmen helikopter pilotu kızımız var, enkazdan çıktı. Kurtuldu geldi, çocuğunu güvenli bir yere emniyet ekibiyle gönderdi ve hemen helikopterin başına geçti. Duygulanmamak mümkün değil. Burada fitne yapmaya gerek yok, bunlara fırsat vermemek gerekir. Biz 85 milyon bir ve biriz, kimsenin lafına ihtiyacımız yok. Buradaki yaraları sardık, sarıyoruz, sarmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

En son güne, her şey normalleşinceye kadar, yaralar sarılıncaya kadar depremzedelerle birlikte olacaklarının altını çizen Bakan Akar, devletin tüm gücüyle Hatay'da olacağını kaydetti.

"Boş hayal peşinde koşuyorlar"

Çalışmalar yapılırken bir takım aksaklıklar yaşanabildiğini ve bunun karşısında küsme, darılma gibi durumların olmamasını isteyen Bakan Hulusi Akar, "Bakanlar, vali, kaymakamlar sizin emrinizde. Devlet sizlerle beraber, sonuna kadar da olacağız. Bugüne kadar TSK olarak 12 milyon 870 ekmek yapmışız bunun 7 milyonu Hatay'da. 6 milyon 800 bin sıcak yemek dağıtmışsınız, bunun 2 milyon 300 bini Hatay'da. 9 milyon kumanyanın 3.5 milyonunu Hatay'da dağıtmışız. Mehmetçik varını yoğunu ortaya koydu, ayrı gayrı yok. Bu Mehmetçik milletin emrinde, bundan kimsenin şüphesi olmasın" şeklinde konuştu.

Depremle mücadele ederken terörle mücadeleye, hudutların güvenliği için de operasyonlara devam ettiklerinin altını çizen Bakan Akar, "Ülkemizde terör örgütleri büyük ölçüde tamamına yakını kaçtı gittiler. Irak ve Suriye'nin kuzeyindeler. Irak'ın kuzeyinde bunların bütün barınakları, sığınakları ne varsa başlarına yıkıldı, yıkılmaya devam ediyor. Suriye'nin kuzeyinde bunlar bilindiği gibi bir terör koridoru sevdasına kapılmıştı. Hendekler, çukurlar kazıyorlardı. Kazdıkları çukurlara 4 operasyonla, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Barış Kalkanı Harekatıyla gömüldüler. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadele devam edecek. Hiçbir askerimizin kanını yerde bırakmadık bırakmayacağız. Bize durmak yok, sonunda bitecek. 40 yıldan beri başımıza musallat olan bu beladan milletimizi kurtaracağız. Bunlar şimdi çöküş alameti içindeler. Elebaşları gece gündüz panik içinde bar bar bağırıyorlar efendilerine. Efendilerinden operasyonlarının durdurulmasını istiyorlar. Çünkü Mehmetçik'in nefesi onların ensesinde. Onları gömmek için gece gündüz operasyonlarımız devam ediyor. Diyorlar ki seçimleri bekleyin, önce 14 Mayıs dediler aradıklarını bulamadılar. Şimdi de 28 Mayıs'ı bekleyin diyorlar. Bunların boş hayal peşinde koştukları açık. Biz TSK olarak Türkiye olarak büyük ve güçlü Türkiye diyoruz. Ne için yürüyoruz? Ülkemizin bekası, güvenliği, insanımızın refahı için yürüyoruz. Bunu engellemeye çalışıyorlar neyle? Terörle. Neyle? Basın yoluyla. Bunların sözde dergileri, gazeteleri utanmadan arlanmadan taraf oldular. Türkiye'ye karşı Cumhurbaşkanımıza karşı her türlü adiliği yaptılar. Milletimiz kendi tarafını seçti hepsi hüsrana uğradı. 28 Mayıs'ta da cevabını alacaklar bu iş bitecek" ifadelerine yer verdi.

"'Niye oy verdiniz' diyecek kadar küçüldüler"

Türkiye'nin artık kendi silahını yapmaya başladığını kaydeden Bakan Akar, "İHA, SİHA, TİHA, Kızılelmaları, savaş gemilerini yapıyoruz. İhraç ediyoruz. Herkes patlıyor, çatlıyor. Birlik ve beraberlik içinde olduğumuz sürece aşamayacağımız engel yok. Önümüzde seçimler var. Bazı terbiyesizler, ahlaksızlar, buradaki insanlara ‘niye oy verdiniz' diyecek kadar küçüldüler, seviyesizleştiler. Bu seçimlerde mesele parti meselesi değil, bir zihniyet meselesi. Milli ve yerli duruş, bir de onun karşısındaki duruş var. Birliğimiz, beraberliğimiz, bayrağımız, sancağımız, egemenliğimiz, bağımsızlığımız milli duruş bu. Halk Partili, İYİ Partili, Saadet Partili arkadaşlar olaylara iyi bakın yanlış bir şey yapmayın. Siz bizim gibi düşünüyorsunuz. Kırıkhan'da Kayseri'de konuştuğumuzda siz hep birlik beraberlikten yanasınız. Ama sizin başınızdakiler öyle düşünmüyor. Ankara'da bir işler çeviriyorlar, protokoller, sözleşmeler yapıyorlar. Teröristlere söz veriyorlar, alışveriş içindeler, aynı kayığa biniyorlar. Ve özerklik diyorlar, özerklik bölünmek demek. Bunları görmek lazım. Kandil, kendi sesiyle söylüyor 'bizim adayımız Kılıçdaroğlu' diyor. Parti meselesi değil zihniyet meselesidir. Ülkemizin birliği ve beraberliği diyoruz kimse buna 'hayır' diyemez. İstikrarı bozmamak lazım. Meclisin çoğunluğunu Cumhur İttifakı kazandı. Pazar günü seçimlerden sonra Cumhurbaşkanımız seçildikten sonra tam yol ileri. Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki bir ülke söz dinleyen değil, sözünü dinleten bir ülkedir. Karşı taraf panik içinde ve kazanamayacaklar" ifadelerini kullandı.

"HDP ne aldı"

Binde 1 oyu olan partilerin olduğuna değinen Bakan Akar, "Bu partiler ittifaktan, cumhurbaşkanı yardımcılığı, iki bakanlık, 10-15 milletvekili aldılar. Binde 1 oyu olan partiler, peki yüzde 10 oyu olan acaba HDP ne aldı desteklemek için? Bu çok tehlikelidir. Diyorlar ki, 'Eğer bize verdiğiniz sözleri tutmazsanız seçimden sonra hesabını sorarız' diyorlar. Hiçbir şekilde rehavet yok, seçim devam ediyor. Biz seçime gideceğiz, komşularımızı da götüreceğiz. Sandıklara sahip çıkacağız. Çok yüksek bir oyla Cumhurbaşkanımızı seçeceğiz" dedi.

"Çakma terörle mücadeleciler"

'Turistik depremcilerin' yanında bir de son olarak çakma terörle mücadelecilerin ortaya çıktığına işaret eden Bakan Akar, "Yatıyorlar, kalkıyorlar terörle mücadele. Terörü bilmezler, mücadeleyi bilmezler. Hepsi terörle mücadeleci oldular. Niye? Akıllı adamlar, 14 Mayıs'ta milletimizin kimi tercih ettiğini gördüler, hemen bu tarafa geçtiler. Bunlarda kemik yok, bunlar her kaba sığarlar. Milletimizin feraseti ve şuuru buna müsaade etmeyecektir" açıklamalarında bulundu.

"1 yıla evlerine yerleşecekler"

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman da zor günlerde kendilerini yalnız bırakmayan Bakan Akar'a teşekkür ederek, "6 Şubat günü acıda, yasta, cenazede siyaset olmaz diye biliyoruz. Bize yaptıkları yardımları başımıza kakanları bir kez daha kınıyorum ve lanetliyorum. Yaralarımızı sarıyoruz. Kalıcı konutların yapımına başlandı. 1 yıl içinde hemşehrilerimizi evlerine yerleştirmiş olacağız" dedi.