Bakan Akar: “Ege ve Akdeniz'in dostluk denizi olması temennimiz”

Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın daveti üzerine deprem bölgesi Hatay'a geldi. Bakan Akar, “Ege ve Akdeniz'in artık gerçekten dostluk denizi olması bizim samimi temennimiz. Böylece Türkiye'de ve Yunanistan'da yaşayanların rahat içinde, güven içinde ve refah içinde yaşaması temel düşüncemizdir” dedi.

Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos'un uzun yıllar sonra Türkiye'yi ziyaret eden ilk mevkidaşı olduğunu belirten Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan'da 28 Şubat tarihinde meydana gelen tren kazasında hayatını kaybedenlere taziyelerini iletti, yaralılara ise acil şifalar diledi. “Yunanistan'la ilişkilerimizin her zaman iyi olması için hep birlikte karşılıklı olarak gayretlerimizi sürdürüyoruz” diyen Bakan Akar, “Tabii ki bazı sorunlarımız var. Bu sorunlarımızı da çözmek durumundayız. Bu sorunları da iki medeni ülke Türkiye ve Yunanistan olarak komşuluk ilişkileri çerçevesinde, uluslararası hukuk çerçevesinde, müttefiklik ruhuna uygun olarak ve barışçıl yol ve yöntemlerle karşılıklı saygı ve diyalog içinde çözebileceğimizi ümit ediyor, bunun taraflar içinde yararlı olacağına da bütün kalbimle inanıyorum” dedi.

“Ege ve Akdeniz'in dostluk denizi olması samimi temennimiz”

“Ege'nin iki yakasındaki iki komşu ülke olarak sorunlarımız da, dostluğumuz da çok boyutlu” ifadelerini kullanan Bakan Akar, “Bizim arzumuz, dileğimiz, temennimiz, beklentimiz yeni bir felaketi beklemeden, deprem felaketinin akabinde yaşanan bu yaklaşımın ve olumlu tutumun devam etmesi ve diyalog kapılarının açık olması. Böylece kalıcı bir iş ortamının oluşturulmasıyla, Ege ve Akdeniz'in artık gerçekten dostluk denizi olması bizim samimi temennimiz. Böylece Türkiye'de ve Yunanistan'da yaşayanların rahat içinde, güven içinde ve refah içinde yaşaması temel düşüncemiz. Arzumuz, isteğimiz budur” diye konuştu.

“İki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi için katkı vermeye hazırız”

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın daveti üzerine Hatay'a geldiğini belirten Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos, depremlerde hayatını kaybedenler için başsağlığı ve taziyelerini iletti. “İklim değişikliği ile ortaya çıkan doğal afetler, güvenlik anlamında yeni bir meydan okuma anlamına gelmektedir ve bizde ülkeler olarak bu yeni meydan okumalara karşı nasıl mücadele edebileceğimizi konuşmak durumundayız diyen Panagiotopoulos, “Benzer trajediler, doğal afetler esasında ülkeler arasındaki anlaşmazlıkların, problemlerin ne kadar da küçük boyutlarda olduğunu göstermektedir. Başka bir açıdan baktığımız zaman da bu tür afetler, aslında gerginliklerin azaltılması anlamında bir katalizör rolü oynama niteliğindedir. Biz tabii ki gerekli koşullar el verdiği ölçüde iki ülke arasındaki istikrar, dayanışma ve işbirliğinin daha da ileri geliştirilmesi için elimizden gelen katkıyı vermeye hazırız” ifadelerini kullandı.