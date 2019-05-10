Bakan Akar şehit evini ziyaret etti

HATAY (İHA) – Hatay'daki sınır birliklerini denetlemek üzere bölgede bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Şırnak'ta şehit olan sözleşmeli er Ali Çeker'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Şehit Ali Çeker'in baba evinin bulunduğu Kırıkhan ilçesi Özyörük Mahallesi'nde kurulan taziye çadırına gelen Bakan Akar ve kuvvet komutanları şehidin babası İsa Çeker'e başsağlığı dileğinde bulundu. Bakan Akar ve kuvvet komutanları daha sonra sınır birliklerini ziyaret etti.