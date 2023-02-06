Bakan Dönmez: "Akaryakıt ile ilgili sıkıntı yaşamıyoruz"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Rafinerilerimizde ve depolarımızda akaryakıtla ilgili sıkıntı yaşamıyoruz. Ancak aşırı talebe bağlı olarak bazı akaryakıt istasyonları önünde yığılmalar meydana geldi" dedi.

Bakan Dönmez, deprem bölgesi Hatay'da yaptığı açıklamada, "Yıllardır bu işin içerisindeyim. Teknik bir insanım. Hakikaten böylesini ilk defa gördüm, yaşıyorum. Hemen hemen 10 ilimizde onlarca ilçe ve yerleşim birimini olumsuz etkileyecek büyüklükte depremden bahsediyoruz. Doğal olarak altyapılar sıkıntı olabilir. Şiddet karşısında ciddi hasarlar aldılar. Elektrik ve doğalgaz şebekesinde hasar var. Ekiplerimiz ilk andan itibaren arızalara müdahale etmeye başladılar ama bu kadar yoğun ve çok sayıda olmasından dolayı ekiplerin bütün arızalara yetişmesi mümkün olamayacağı için çevre illerden takviye talebinde bulunduk. Ekipler sahada çalışıyorlar. Bazı kesintiler kontrollü yapılıyor, zira arama kurtarma ekipleri bölgede çalışıyor. Emniyet amaçlı veremiyoruz. Gazla ilgili BOTAŞ ana hattında 6-7 hasar oluştu. Hasarları onarmak üzere ekipler intikal etmekte. Ancak ana ulaşım akslarındaki problemli noktalardan dolayı hasar noktalarına ulaşmakta zorluk yaşıyoruz. Enerji nakil hatlarımız, doğalgaz hatlarımız şehir içinde değil, şehirlerarası noktalarda. Bazen arazi araçlarının bile gidemediği noktalarda olabiliyor. Buralara ulaşmakta zaman zaman zorlanıyoruz. 5-6 tane BOTAŞ hattında oluşan hasardan dolayı başta Maraş olmak üzere Antep, Kilis ve Hatay'da doğalgaz kesintileri yaşanmaktadır" ifadelerini kullandı.

Akaryakıt ikmali ile ilgili olarak bir sıkıntının bulunmadığının altını çizen Bakan Dönmez, "Aslında gerek rafinerilerimizde, gerek depolarımızda akaryakıtla ilgili sıkıntı yaşamıyoruz. Ancak aşırı talebe bağlı olarak bazı akaryakıt istasyonları önünde yığılmalar meydana geldi. Bazı ödeme cihazlarıyla ilgili sorunlar intikal etti. Dağıtım şirketleri ve bayilerle görüşerek vatandaşın bu talebinin geciktirmeden mazeret üretmeksizin yerine getirilmesi için talimat verdik. Sorun kısmen çözüldü. Ana akslarda ulaşımda yoğunluktan dolayı akaryakıt tankerleri istasyona ulaşmakta gecikebiliyor" dedi.