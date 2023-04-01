Bakan Dönmez: “Deprem bölgesinde elektrik ve doğalgaz altyapısında sorun bitti”

Bunu biz Hazine olarak karşılayacağız” dedi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Hatay'ın İskenderun ilçesinde sular altında kalan sahil kesiminde incelemelerde bulundu. Ardından iki bakan ortak basın açıklaması yaptı.

“Elektrik ve doğalgaz altyapısında sorun bitti”

Deprem bölgesindeki elektrik ve doğalgaz altyapısındaki sorunların neredeyse tamamen bitirdiklerini söyleyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Yıkımın çok yoğun olduğu yerlerde münferit bağlantı talepleri gelebiliyor. Cumhurbaşkanımız, kararnamesiyle depremden etkilenen yapılarda oturan vatandaşların deprem tarihi itibariyle birikmiş elektrik ve doğalgaz borçları silindi. Bunu biz Hazine olarak karşılayacağız” dedi.

Depremin etkisinin çok yoğun olduğu Hatay, Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Gaziantep'in iki ilçesinde faturalama işlemelerinin 3 ay ertelendiğini ifade eden Bakan Dönmez, “3 ay sonra da okunacak fatura bedelleri 6 eşit taksitte tahsil edilecek. Cumhurbaşkanımız, Türkiye genelinde hem elektrik hem de doğalgazda indirim yapmamızı istedi. Elektrikte tüm abonelere yüzde 15, doğalgazda büyük tüketici ve sanayicilere yüzde 20'lik indirim söz konusu” diye konuştu.

Sonuna yaklaştıkları büyük projelerin açılışıyla alakalı hazırlıklar yaptıklarını da belirten Dönmez, “Ramazan'ın son günü Filyos'ta Karadeniz gazını karaya çıkartacağız. 27 Nisan'da taze nükleer yakıtı Akkuyu'ya getireceğiz orası nükleer tesis olacak. Saros için getirmiş olduğumuz FSRU gemisinin deprem nedeniyle açılışını yapamadık. Avrupa'nın en büyük güneş santralini tamamladık, Konya Karapınar'da. Onun da açılışını yapacağız” dedi.

"Her geçen gün, bir önceki günden daha güçlü olduk"

Bakan Karaismailoğlu ise, deprem felaketinin ardından 55 günün geride kaldığını ifade ederek, “Her geçen gün, bir önceki günden daha güçlü olduk. Bugün, çok daha güçlüyüz. Şehirlerimizde hayatı normal akışına bırakmak için önemli adımlar atıyoruz. Konteyner kentlerin yapımı ve vatandaşların buralara yerleştirilmesi yoğun olarak devam ediyor” dedi.

İskenderun Limanı'nın deprem felaketinde önemli vazifeler gördüğünü anlatan Karaismailoğlu, “İskenderun Limanı, hem lojistiğin buraya ulaştırılması hem de tahliye sırasında çok önemli vazifeler gördü. Arkamızdaki gemide binlerce depremzede kardeşimizi misafir ediyoruz. Kruvaziyer gemilerimizde depremzedeleri misafir etme olanağına kavuştuk” diye konuştu.

“Kalıcı çözüm için çalışıyoruz”

İskenderun'da suyun yükselmesi nedeniyle sahilde incelemelerde bulunduklarını ifade eden Karaismailoğlu, “Lodos ve rüzgar etkisiyle şehir içine giren suyun engellenmesi amacıyla deniz tahkimatlarını güçlendirdik ama bu geçici çözümdü. Kalıcı çözüm için arkadaşlarımız ve hocalarımız çalışıyor” dedi.

Dünyanın en şiddetli depremlerinden birinin ülkemizde yaşandığını kaydeden Karaismailoğlu, “11 ilimizde mücadelemiz sürüyor. Devletimizin tüm bakanlıkları ve arazide 400 bine yakın arkadaşımız çalışıyor. Vatandaşlarımızı rahatlatmak için önemli adımlar atmaya devam edeceğiz. Bu şehirlerimizi eskisinden daha iyi hale getireceğiz. 81 ildeki tüm projelerimiz de aynı hızda devam ediyor. Ulaştırma altyapısında çok önemli projelerin açılışlarını yapacağız. Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesinden geçecek metro hattını açacağız. Ankara-İstanbul Hızlı Tren Hattıyla; Ankara, Kırıkkale, Yozgat'ı ve Sivas'ı birbirine bağlayacağız. Avrupa'nın en uzun tüneli olan 14.5 kilometrelik Zigana Tünelini hizmete alacağız. Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü önemli projelerimizden. Bu projeleri peşi sıra açacağız. Depremi hiç gündemimizden çıkarmadan Türkiye genelindeki projelere devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

İki bakan daha sonra, bine yakın depremzedenin konakladığı kruvaziyer gemiye giderek iftarlarını depremzedelerle birlikte yaptı.