İhlas Haber Ajansı

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Bakan Dönmez, İskenderun Garı'ndaki depremzedeleri ziyaret etti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, deprem nedeniyle İskenderun’dan başka bölgelere gidecek olan vatandaşları garda ziyaret etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, deprem nedeniyle İskenderun'dan başka bölgelere gidecek olan vatandaşları garda ziyaret etti.


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ilk olarak Osmaniye İl Jandarma Komutanlığındaki Afet İl Koordinasyon Toplantısı'na başkanlık etti. Deprem sonrası atılan ve atılacak adımlarla ilgili değerlendirmelerin yapıldığı toplantının ardından Dönmez, Hatay'ın İskenderun ilçesine geçti. Bölgede kurulacak konteyner kent ve çadır alanlarında incelemelerde bulunan Bakan Dönmez, ardından trenlerle yardımların geldiği İskenderun Garı'na geldi. Dönmez, tırlarla gelen yardımların sevkiyat planlaması hakkında da bilgi aldı. Burada şehir dışına gidecek vatandaşlarla bir araya gelen Dönmez, depremzedelerin taleplerini dinledi.


"Allah devletimize zeval vermesin. Yeter ki devletimiz var olsun. Allah reisimizi başımızdan eksik etmesin" diyen vatandaşlara Dönmez, "Hiçbir afette vatandaşımızı yalnız bırakmadık, yine bırakmayacağız" diye cevap verdi. Sonrasında Bakan Dönmez, incelemelerde bulunmak üzere Kırıkhan ilçesine geçti.

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