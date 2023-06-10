Bakan Göktaş'tan zihinsel engelli Melisa'ya anne şefkati

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, depremim vurduğu Hatay'ın Antakya ilçesinde açışını yaptığı Gündüzlü Bakım ve Aktif Yaşam Merkezi'nde 60 yaş üstü 50 vatandaşın hizmet alacağını bildirdi. Prefabrik ev ziyaretinde bulunan Bakan Göktaş'a, zihinsel engelli Melisa İnal'ın yoğun sevgi gösterisi duygulandırdı.

Bakan Göktaş, Kahramanmaraş programlarının ardından Hatay Valiliği AFAD Koordinasyon Merkezi'nde kurum ve kuruluş müdürleriyle toplantı düzenledi. Bakan Göktaş, daha sonra Bekir Apaydın Sosyal Market ve prefabrik kente gerçekleştirdiği ziyaretlerde depremzedelerle bir araya geldi. Burada bedensel engelli Nigar Şahin'i evinde ziyaret eden Bakan Şahin, ardından evdeki 5 yaşındaki Fatma Şahin'le yakından ilgilendi. Bakan Göktaş, akülü araba dağıtımı sırasında zihinsel engelli 25 yaşındaki Melisa İnal'ın yoğun sevgisiyle karşılaştı. İnal, bir anda karşısında gördüğü Bakan Göktaş'a sarılıp öptü.

Bakan Göktaş, Antakya ilçesinde Gündüz Bakım ve Aktif Yaşam Merkezi açılışını da yaptı. Burada konuşan Bakan Göktaş, 6 Şubat depremlerinin derin yaralar açtığı Hatay'ı yeniden ayağa kaldırmak için devletin tüm imkanlarının ilk andan itibaren seferber edildiğini söyledi. Depremden etkilenen illeri bir an olsun yalnız bırakmadıklarının altını çizen Bakan Göktaş, “Kimseyi geride bırakma misyonumuzun gereği olarak biz bakanlık olarak tüm imkanlarımızla sizlerin yanında olduk. Bakanlık olarak yaşlı vatandaşlarımızın yaşam kalitesinin arttırılmasına ve sosyal aktif katılımlarına özel bir önem veriyoruz. Bu amaçla onlara rehberlik ve danışmanlık, gündüz bakım ve psikososyal destek hizmetlerinin verildiği gündüz bakım ve aktif yaşam merkezlerinin tüm illerde yaygınlaştırılması amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bakanlığımız tarafından yürütülen FRIT2 Sosyal Hizmetlere Erişimin Artırılması Projesi (SOHEP) çerçevesinde Hatay dahil olmak üzere 6 ilimizde yaşlılara yönelik, gündüz bakım ve aktif yaşam merkezi açılması planlandı. Bu açılış 6 Şubat'tan önce yapılacaktı. Ancak deprem felaketi nedeniyle Hatay Huzurevi Yaşlı ve Bakım rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne bağlı hizmet verecek gündüz bakım ev aktif yaşam merkezinin açılışı bize nasip oldu” diye konuştu.

"60 yaş üstü 50 vatandaşa hizmet verecek"

Diğer 10 ilde olduğu gibi Hatay'da da çadır ve konteyner kentlerde ekiplerin yaptığı saha araştırmasında 60 yaş üstü bireylerin deprem nedeniyle yaşadığı sorunları tespit ettiklerini ifade eden Bakan Göktaş, “Onların talepleri doğrultusunda geliştirilen çözümlerle yaşlılarımızın, aktif yaşama katılımlarını sağlama noktasında önemli adımlar attık. Hatay Gündüz Bakım ve Aktif Yaşam Merkezi'nin aktif hala getirilmesi geliştirilen o çözümlerden biridir. Deprem sonrası ilk olarak kuruluşumuzun yapısal durumunun tespitini yaptık. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hazırlanan rapora göre kuruluş binasının hasarsız olduğu belirlendi ve bazı tadilat işlemleri yapıldı. Sonuç olarak 60 yaş üzeri 50 yaşlı vatandaşımıza hizmet vermesi planlanan kuruluş açılışa hazır hale getirildi” dedi.

"Merkezde neler var"

“Sizlere yaptığımız hiçbir hizmet, sizlerin hakkını ödememize yetmez." diyen Bakan Göktaş, “Ama sizlerin yüzünü bir an bile güldürebilirsek, gülümsetebilirsek sizleri, zorunuzu kolay edebilirsek işte bu bizim için mutluluk vesilesidir. Bu merkezde; psikososyal destek, resim, müzik el sanatları, ebru kursu, fizyoterapi, kültürel ve sosyal faaliyetler, servis hizmeti öğle yemeği. Şuan Türkiye genelinde yaşlı vatandaşlarımıza bu hizmetleri sunan 38 gündüz bakım ve aktif yaşam merkezinden 608 vatandaşımız faydalanıyor. Bu merkezlerle hedefimiz yaşlılarımız ailelerini ihtiyaç ve taleplerine uygun olarak, kaliteli ücretsizi gündüz hizmetleri sunmaktır. Bu merkezlerin Bakanlığımızın ana hizmet birimlerinden birisi olmasını planlıyoruz. Benzer kuruluşlarımızın tüm illerimizde yaygınlaştırmak için yeni dönemde çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz” açıklamasında bulundu.

Açılış sonrası Bakan Göktaş, merkezi ziyaret ederek spor yapan yaşlı vatandaşlarla sohbet etti.