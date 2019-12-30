Bakan Kasapoğlu, Hatay Stadı'nda incelemelerde bulundu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hatay'da TOKİ tarafından yapımı süren ve 7 ay içerisinde tamamlanması planlanan 25 bin kişilik Hatay Stadı'nda incelemelerde bulundu.

Bakan Kasapoğlu, Hatay Valisi Rahmi Doğan ve Gençlik Spor İl Müdürü Cemil Şensöz'den stat hakkında bilgi aldı. Hatay milletvekilleriyle inşaat çalışmaları süren statta inceleme yapan Bakan Kasapoğlu, işçilerle sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi.