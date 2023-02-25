Bakan Kirişci: "Deprem ülkesi olduğumuzu kabullenip buna göre çözümler üretmemiz gerekiyor”

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 1. Hudut Tabur Komutanlığında çiftçilerle bir araya geldi. Bakan Kirişci burada yaptığı açıklamada, 6 Şubat günü meydana gelen, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan iki depremin dünyada bu zamana kadar karada yaşanan en büyük deprem olduğunu söyleyerek, “Karada meyana gelmiş, dünya kayıtlarını giren en büyük en yıkıcı deprem. Böyle bir depremi ülke olarak yaşadık. 11 il olarak yaşadık. Hala da yeni depremler ve artçılar devam ediyor. Bu ülke bir deprem ülkesi. Bizim deprem ülkesi olduğumuzu kabullenip buna göre çözümler bulmamız gerekiyor” diye konuştu.

Büyük depremin ardından yaraların sarılması için devlet ve milletin ele ele mücadele ettiğini anlatan Kirişci şöyle devam etti:

“Depremden sonra hemen bölgeye gelinerek yaraların sarılması için çalışma başlatıldı. Şu an enkaz kaldırma çalışması devam ediyor. Biz de bakanlık olarak bütün birimlerimizle hem vatandaşın hem de çiftçimizin yanındayız. Bir taraftan enkaz kaldırma çalışması devam ederken bir taraftan çadırlar ve konteyner kentler kuruluyor. Daha sonraki adımda kalıcı konutlar yapılmaya başlanacak. Büyük felaketin yaralarını sarmak için buradayız.”

Kirişci, Kırıkhan'da bulunan koordinatör Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan'dan bilgi aldı. Kirişci, daha sonra çiftçilerle basın kapalı toplantı gerçekleştirdi.