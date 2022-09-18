Bakan Kirişci: "Üreticinin üretmediğini söyleyerek hadsizlik yapan çevreler var"

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci yılın ilk 8 ayında ihracatın 21,5 milyar dolara yükseldiğini belirterek, "Üreticinin üretmediğini söyleyerek hadsizlik yapan çevreler var" dedi.

Bir dizi ziyaret ve inceleme yapmak üzere Hatay'a gelen Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Hatay İl Tarım ve Orman Müdürlüğü konferans salonunda tarım sektörü temsilcileri bir araya geldi. Bakan Kirişci, Türkiye'nin üretici olduğunu hatta ihracatçı konumunda olduğunu ifade ederek, “Bir ürünün stratejik olup olmadığını o ürünün ne kadar geniş alanda kullanılıp kullanılmadığı belirler. Buğdayı alırsınız unundan ekmek yaparsınız kepeğini de götürür hayvana yedirirsiniz. Birisi insan beslenmesi için elzem olan, diğeri de hayvan beslenmesi için yine vazgeçilmez olan bir ürün olur. İşte bundan dolayı biz buğdaya stratejik ürün diyoruz. Memleketimiz Hatay'ımız özellikle yüzde 9'a yakın pamuk üretimiyle önemli bir paya sahip. Pamuğun lifini alıyoruz tekstil konfeksiyon sektörünün ham maddesi, çiğidini alıyoruz yağını çıkarıyoruz. Geri kalan posasını hayvanlara yediriyoruz. Bitti mi hayır. Geride kalan atıkları da biyokütle olarak enerji üretimi olarak kullanıyoruz" dedi.

"Bu ülkede üreticinin üretmediğini söyleyecek kadar densizlik, hadsizlik yapan çevreler var" diyen Bakan Kirişci şunları kaydetti:

"Bu ülke bırakın üretmeyi net ihracatçı konumunda. Bu benim rakamlarım değil. Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin kendi rakamları. Onlar yayınlıyorlar. Yılın ilk 8 ayında ihracatımız 21,5 milyar dolara yükselmiş. Yani biraz daha zorlasak yılın sonunda 2002'de göreve geldiğimizdeki 36 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşacağız. Bu 5 alt sektörde destansı bir ihracatımız da var. Özellikle başı yüzde 30'luk bir artışla hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamullerinde görüyoruz. Bunu daha sonra su ürünleri ve hayvansal mamullerinde yüzde 29,5 ile izliyor. 65 başlıkta 130 alt başlıkta toplanacak destekleme modelimiz var. Dedik ki biz desteklemeyi sadeleştireceğiz.”

Bakan Kirişci kendilerinin iktidara gelene kadar Tarım Kanununun bile olmadığını belirterek, “Bu ülkede ağızlarını açtıkları zaman tarım derler. Biz iktidara gelene kadar Tarım Kanunu yoktu. Şimdi Tarım Kanunu var ve biz tarım sigortasından bahsediyoruz ve 16 yıldan beri uygulanıyor” dedi.