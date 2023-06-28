Bakan Koca'dan rekor sürede tamamlanan hastaneye bayram ziyareti

Depremin vurduğu Hatay'da temaslarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Defne Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek vatandaşlara geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Kahramanmaraş merkezli depremler de en büyük yıkım Hatay'da meydana geldi. Depremin yıkıcı etkisinin yaraların sarılması için ilk günden itibaren saha süren çalışmalar çerçevesinde 24 Mart'ta temeli atılan Defne Devlet Hastanesi kısa sürede tamamlandı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla da açılışı yapıldı. 22 Mayıs'ta hasta kabulüne başlayan Defne Devlet Hastanesi, ortalama günlük bin hastaya şifa oluyor. Hastanede 36 farklı poliklinikte, 26 farklı dalda, bin 44 sağlık personeli görev yapıyor. Kurban Bayramı ziyaretleri kapsamında Hatay'da çeşitli temaslarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Defne Devlet Hastanesini ziyaret etti. Ziyarette sağlık çalışanlarının bayramını kutlayan Bakan Koca, hastaların durumu hakkında da bilgi aldı. Bakan Koca, çocuklara oyuncak hediye etmeyi de ihmal etmedi.