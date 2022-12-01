Bakan Kurum ile görüşen Başkan Yılmaz müjdeyi verdi

Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan hibe desteği sözü aldığını belirtti.

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısına katılmak üzere Ankara'ya giden Başkan Yılmaz, AK Parti Hatay Milletvekilleri Hüseyin Yayman, Hüseyin Şanverdi, Sabahat Özgürsoy Çelik, Abdulkadir Özel, Hacı Bayram Türkoğlu, AK Parti Hatay İl Başkanı Adem Yeşildal, Kadın Kolları İl Başkanı Zehra Bekar Eren, İl Gençlik Kollları Başkanı Mustafa Alkaya ile birlikte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ziyaret ederek Hatay'a yapılacak yatırımlar konusunda istişarelerde bulundu.

Başkan Yılmaz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ”Bakanlığımız ve ilgili kurumları tarafından Antakya'mıza yapılacak yatırımlarla ilgili hibe sözü aldık. Antakya'mıza vermiş olduğu önem ve yatırımlarımıza verdiği desteklerinden dolayı Sayın Bakanımıza; katkılarından dolayı da Milletvekillerimiz, İl Başkanlarımız ve emeği geçenlere teşekkürlerimi sunuyorum. Antakya'mıza hayırlı olsun” dedi.