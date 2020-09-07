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Bakan Pakdemirli, yanan alanları inceledi

Hatay’ın Samandağ ilçesinde başlayan ve Antakya ilçesine de sıçrayan orman yangınının ardından Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, alanda incelemelerde bulundu.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde başlayan ve Antakya ilçesine de sıçrayan orman yangınının ardından Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, alanda incelemelerde bulundu.



Önceki gün öğle saatlerinde Samandağ ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi mevkiinde çıkan orman yangını 2 defa kontrol altına alınmasına rağmen rüzgar ve sıcak havanın da etkisiyle tekrar alevlendi. Antakya İlçesi sınırlarında bulunan Kisecik ve Karlısu mahallelerine de sıçrayan yangının ardından Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hatay'a geldi.



Hatay'da basın açıklamasında bulunan Bakan Pakdemirli daha sonra alanda inceleme gerçekleştirdi.

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